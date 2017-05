Dazu veröffentlichte der 43-Jährige am Montag ein Foto, das seinen Mann mit einer Geburtstagstorte zeigt, auf der mehrere Kerzen brennen. Die beiden gemeinsamen Kinder rahmen Burtka ein. Harris fuhr in seiner Nachricht fort: "Meine Liebe und Wertschätzung für dich sind unermesslich." Er wünsche ihm, dass das neue Lebensjahr sein bisher bestes werde.

Harris ("How I Met Your Mother") und Burtka sind seit 2004 ein Paar, 2014 haben sie geheiratet. Ihre Zwillinge Harper Grace und Gideon Scott kamen im Oktober 2010 per Leihmutter auf die Welt.