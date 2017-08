Das Schauspielerpaar hält sein Privatleben meist bedeckt. Nachdem sie sich 2012 kennengelernt hatten, hielten sie ihre Beziehung geheim, obwohl sie in mehreren Filmen zusammenarbeiteten, so in "Spy", "Annie" und "Adult Beginners".

Erst als Cannavale 2013 einen Emmy erhielt als bester Nebendarsteller in einer TV-Drama-Serie ("Boardwalk Empire") konnte er nicht umhin, in seiner Dankesrede "die Liebe seines Lebens" zu erwähnen.