Zuvor war in den deutschen Medien bereits spekuliert worden, dass bei dem Paar ein Baby unterwegs sein könnte. "Es freut mich sehr, dass ich dieses besondere und wunderschöne Geheimnis nicht mehr für mich behalten muss", ergänzte das Model am Dienstag und postete ein Foto von sich mit Babyschuhen in der Hand. Es werde immer schwieriger, den Babybauch zu verstecken. Das Paar hatte im Sommer 2015 geheiratet.