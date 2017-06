Erfahrung mit dem Konzept der Show bringt Forster bereits mit: Bisher wirkte er als Coach und Juror in der Kinder-Ausgabe der Sendung, "The Voice Kids", mit und wird dies auch weiterhin tun. Dass der Sprung in die Erwachsenen-Version glückt, ist sich Forster offenbar sicher. "Mein Respekt vor den Coach-Kollegen ist gross, aber meine Ausbildung an der 'The Voice Kids'-Uni war ziemlich gut: Team Mark hat Bock!", sagte der Sänger laut Mitteilung.

Neben Forster sitzen in der kommenden Staffel weiterhin Yvonne Catterfeld, Samu Haber sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier auf den drehbaren Coach-Stühlen. Die neue Staffel der Show läuft ab Herbst abwechselnd auf ProSieben und Sat1.