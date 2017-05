"Das Konzert hätte sowieso stattgefunden und wir alle müssen tun, was wir können" sagte der 44-Jährige den "Manchester Evening News". Es sei die Pflicht von Musikern wie ihm, den Menschen eine schöne Zeit zu bereiten. Der Gig soll am kommenden Dienstag stattfinden.

Der Bruder von Oasis-Songwriter Noel kündigte ausserdem Auftritte in London, Glasgow und Dublin an. Noch in diesem Jahr will Liam sein erstes Solo-Album veröffentlichen. Die ehemalige Band der Gallaghers, Oasis, hatte 1991 in Manchester ihren ersten Auftritt.

Die Brüder wurden in der Stadt, in der bei dem Bombenanschlag am Montag 22 Menschen getötet wurden, geboren. Nach der Schweigeminute am Donnerstag haben die Menschen am St. Anne's Square spontan den Oasis-Song "Don't look back in anger" angestimmt.