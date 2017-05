Marolt, die in Deutschland in der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekannt wurde und einst auch Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" war, hat bereits in deutschen Produktionen wie "Danni Lowinski", "Soko 5113" und "Alarm für Cobra 11" Serienerfahrung gesammelt. Von diesem Donnerstag an ist Marolt auch in der ProSieben-Show "Global Gladiators" zu sehen.

Fast zeitgleich steigt Schauspieler Dietrich Adam aus "Sturm der Liebe" aus - er spielte vier Jahre lang den Hotelmiteigentümer Friedrich Stahl. Das teilte die ARD-Programmleitung am Montag mit.