Schämen tut er sich dafür nicht. Denn auf die Frage, was seiner Ansicht nach das Peinlichste sei, antwortete der "Mundart Folk"-Sänger in einem Video auf "schweizer-illustrierte.ch" sehr klar: "In einer grossen Runde so richtig zu furzen."

Als privater Marco Kunz, wie er richtig heisst, würde er sich dies wohl nicht erlauben. Doch wenn man ihn beim Wort nimmt, dann dürfte es die öffentliche Person, die Kunstfigur durchaus. So sagt er doch selbst: "Kunz darf alles."