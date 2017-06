Die Wichtigkeit der Neuen Medien sei ihm aber durchaus bewusst, sagte der 56-Jährige im Interview mit der "Coopzeitung". Auch seine Band nutze die Kanäle inzwischen, um Musik und Konzerte zu promoten. "Trotzdem gefiel es mir besser, als es noch nicht überall riesige Bildschirme gab und jedes Konzert gefilmt wurde. Man lebte mehr im Moment."

Für sich persönlich habe er mit den Jahren eine Strategie im Umgang mit der Öffentlichkeit entwickelt. Nachdem ein Album erschienen und die Tournee abgeschlossen ist, steht er nicht mehr für Interviews zur Verfügung. "Ich habe kein Bedürfnis, weiter in den Medien präsent zu sein und ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück", so Lauener.