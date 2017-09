Wie die Schriftstellerin der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 75. Geburtstag am 28. September sagte, mag sie "die Vorstellung, dann offiziell Europäerin zu sein."

Mit US-Präsident Donald Trump habe das nichts zu tun. "Trump interessiert mich nicht im Geringsten. Er kann höchstens acht Jahre im Amt bleiben." Leon lebt seit Jahrzehnten in Europa, zunächst in Venedig, wo die Brunetti-Krimis spielen. Dort wurden ihr die Touristen zuviel, und sie zog in einen Schweizer Ort nahe der italienischen Grenze.