Letztens habe er beispielsweise einer Präsentation beigewohnt, bei der es darum ging, wie man Schildkröten daheim im Garten aufziehen könne. "Ich ging also da hin und bin während des Vortrages total abgeschweift und fing an, einen Sketch zu schreiben", sagte der 31-Jährige im Interview mit "Bluewin".

Um Texte in Bühnenform zu bringen, müsse er sich dann in erster Linie konzentrieren. Besonders gut gelinge ihm das auf der Guggiwiese in Zug. Dort sitze oder stehe er regelmässig und gestikuliere herum. "Das führte auch schon dazu, dass Leute, die mich nicht kennen, meine Nachbarn gefragt haben, was das wohl für ein Drogensüchtiger sei."