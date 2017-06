"Feinste Country-Musik" versprechen die Organisatoren des Festivals. Sutherland, der sich auf seiner "Not Enough Whiskey In Europe 2017"-Tour befindet, tritt in Interlaken am 23. Juni auf.

Mit Blick auf den Start seiner zweiten Karriere als Sänger fügte Sutherland ("24) im Interview mit der "Zeit" hinzu: "Früher hat mich eine böse Kritik verletzt, heute kümmere ich mich nicht mehr darum - es heisst immer, man solle sich früh für einen Beruf entscheiden und dabei bleiben, aber ich glaube sehr an zweite Chancen."

Das Liederschreiben habe für ihn befreiende Wirkung. "Das Album ähnelt einem Tagebuch, und ich habe beim Schreiben herauszufinden versucht, wo ich mich in meinem Leben befinde", sagte Sutherland.

Nach neun Jahren mit "fünf Tagen die Woche täglich 16 oder 17 Stunden auf dem Set" habe er begonnen, Songs zu schreiben. "Mit dem Schreiben begannen sich die Dinge zu ordnen", sagte Sutherland. "Plötzlich wusste ich, wo ich stehe."