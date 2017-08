Kim sei frustriert zu sehen, wie Beyoncé mit ihren Zwillingen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehe, sagte eine Gewährsperson dem Promi-Portal "radaronline.com". Deshalb wolle sie die Rivalin übertrumpfen.

Kardashian verhandle bereits mit einem TV-Sender über ein Reality-Format mit dem Titel "Meet the Wests". In die Wege geleitet seien auch die juristischen Prozesse zur Patentierung der Namen der Zwillinge zwecks Vermarktung, beispielsweise mit einer Kleiderlinie.

Damit die Babys auch gut gedeihen, wird die Leihmutter an der kurzen Leine gehalten. Kim hat für sie einen Ernährungsberater und einen Yoga-Lehrer angeheuert. Ausserdem ist die Surrogat-Mutter verpflichtet, die Serie "Keeping Up With the Kardashians" zu gucken und Kanye Wests Musik zu hören.

Kanye finde, Kim drehe langsam durch, wird berichtet. Sie habe sich in eine "Mumzilla" verwandelt.