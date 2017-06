Der Besuch der Pizzeria in der Churer Altstadt sei am späten Dienstagabend erfolgt, berichtete am Mittwoch "blick.ch". Während Bieber und seine Begleiter auf die Pizza gewartet hätten, habe sich der 23-Jährige sogar Zeit genommen für Fotos mit aufgeregten Fans.

Am Wochenende war der Sänger am Ufer des Zürichsees beim Fussballspielen gesichtet worden, am Montag spielte er Golf in Bad Ragaz. Unerlaubterweise fuhr Bieber dabei mit dem Golfwagen an eine Tankstelle, nun droht ihm deswegen eine Busse, wie ein Polizeisprecher dem "Blick" sagte: "Herr Bieber muss allenfalls mit einer Verzeigung rechnen."

Am Donnerstag tritt Justin Bieber im Berner Stade de Suisse auf. Berner Fans dürfen sich also berechtigte Hoffnungen machen, ihren Star am (heutigen) Mittwoch irgendwo in der Stadt anzutreffen - vielleicht bei einem Glace im Marzili?