Entdeckt hatte der einstige Kinderstar die blonde Jessica Gober auf der Instagram-Seite eines Fitness-Studios in Georgia, wie "pagesix.com" berichtet. Er schickte dem Unternehmen eine Nachricht, um mit der Mitarbeiterin in Kontakt zu treten. "Wer ist das Mädchen?", fragte er. "I was hahahaha WTF", twitterte Gober darauf und lud eine Collage mit Fotos von ihr und ihrem attraktiven Freund hoch.

Es war nicht das erste Mal, dass Bieber sein Liebesglück auf Instagram suchte. Ende 2015 stellte er ein Foto einer jungen Frau auf seine Seite und fragte seine Fans "OMG who is this!". Sie wurde später als die 17-jährige Cindy Kimberly aus Spanien identifiziert, die offenbar als Babysitterin und Hobby-Model arbeitete. Biebers Aufruf machte sie sofort bekannt. Heute hat sie auf Twitter, wo sie unter "wolfiecindy" erreichbar ist, über drei Millionen Follower.