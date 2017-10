Passiert sei dies Anfang der 90er Jahre, sagte der 67-jährige Oscar-Gewinner in Beverly Hills im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP.

Seine Frau Sue habe drei Mal ihr gemeinsames Haus im kalifornischen Santa Barbara wegen Feuergefahr verlassen müssen, so Bridges weiter. Weil er bei Dreharbeiten gewesen sei, habe er ihr nicht dabei helfen können. "Das ist ein Riesen-Ding, alles da herauszuholen." Vor fünf Jahren sind ausserdem rund 160 Hektar Land seiner Ranch im US-Bundesstaat Montana niedergebrannt.

Wegen des Klimawandels rechnet der Schauspieler mit immer häufigeren Waldbränden. "Gott sei Dank haben wir diese Jungs, deren Job und Leidenschaft es ist, sie zu bekämpfen." Bridges spielt in seinem neuen Film "Only the Brave" einen von vielen Feuerwehrmännern, die 2013 im Bundesstaat Arizona gegen einen schrecklichen Brand gekämpft hatten. Nur einer der 20 Elite-Feuerwehrmänner vor Ort überlebten den damaligen Einsatz.