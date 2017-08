Der erste Videoteaser für die Romanze wurde am Mittwoch ins Netz gestellt. In dem knapp einminütigen Trailer kommen sich Fonda und Redford in einem Truck auf einer Landstrasse in Colorado näher.

Der Netflix-Film unter der Regie von Ritesh Batra soll Ende September herauskommen. Zuvor wird der Film bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig gezeigt. Dort werden Fonda und Redford am 1. September für ihr Lebenswerk mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

Die beiden Oscar-Preisträger standen erstmals 1966 für das Drama "The Chase" gemeinsam vor der Kamera, gefolgt von der Komödie "Barefoot in the Park" und "The Electric Horseman".

https://www.youtube.com/watch?v=9bfDnKTyzxA