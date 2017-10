"So was sollte heute doch längst natürlich sein", sagte die 79-jährige zweifache Oscar-Preisträgerin der "Welt am Sonntag". "Aber dann gibt es da dieses Ding namens Altersdiskriminierung. Es gibt Leute, die wollen sich das nicht ansehen, wenn alte Menschen in Filmen jemanden küssen oder Sex mit anderen alten Menschen haben."

Einige fänden gar, dass alte Menschen überhaupt nicht mehr in Filmen gezeigt werden sollten, sagte Fonda weiter. "Bei Ihnen in Europa ist das zum Glück noch anders als in den USA, bei Ihnen werden ältere Schauspieler nicht so gemein behandelt."

Fonda ist derzeit mit Robert Redford (81) im Netflix-Film "Our Souls at Night" zu sehen. Sie spielen eine Witwe und einen Witwer, die sich ineinander verlieben.