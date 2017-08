Das berichtete die Sonntagszeitung "Journal du Dimanche", die wie die "Elle" zum Verlagshaus Lagardère gehört. Die Ausgabe war am 18. August mit einem mehrseitigen Interview mit der Frau des französischen Staatschefs Emmanuel Macron herausgekommen. Darin äusserte sie sich erstmals seit dem Wahlsieg ihres Mannes am 7. Mai ausführlich und gab persönliche Einblicke in ihre erste Zeit als Première Dame.

Im Internet wurde das Interview dem Bericht zufolge etwa 30 Millionen Mal aufgerufen.