"Sold Out Award" heisst der Preis, den das Stadion gemeinsam mit Veranstalter act entertainment der Sängerin am Samstagabend in die Hand drückte. Fischers Show vor 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sei "die wohl beste und aufwändigste Show des Jahres 2017", mutmasste der Veranstalter am Samstagabend in einer Medienmitteilung. Fischer ist nach Tina Turner erst die zweite Künstlerin, die im Hallenstadion für fünf ausverkaufte Konzerte in Folge sorgte.

Die 33-jährige Schlagersängerin tourt derzeit mit ihrer "Helene Fischer Live"-Tournee durch die Hallen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Am 26. Juni spielt sie im St. Jakob Park in Basel.