Die 36-Jährige verriet dem Magazin "Vanity Fair" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview, sie seien bereits sechs Monate heimlich zusammen ausgegangen, bevor die Medien von ihrer Beziehung Wind bekommen hätten.

Markle, die in der US-Fernsehserie "Suits" eine Anwaltsgehilfin spielt, sagte, sie habe den britischen Prinzen, der in wenigen Tagen seien 33, Geburtstag feiert, im Juli vergangenen Jahres in London erstmals getroffen haben.

"Es hat sich nichts verändert bei mir", sagte Markle, die aus Los Angeles stammt. "Ich bin immer noch dieselbe." Sie lasse sich nicht über ihre Beziehungen definieren.