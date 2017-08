Über die bayerische Landeshauptstadt sagte die 35-Jährige im Interview der "Berliner Zeitung": "Immer, wenn ich dorthin zurückkehre, geht mir das Herz auf. Da kenne ich alles: die Gerüche, die Farben - das ist alles so schön!" - "Aber wohnen könnte ich da gerade nicht", schränkte die Wahl-Berlinerin ein.

In Berlin sei sie zwar nicht so verwurzelt. "Trotzdem würde ich gerade nirgendwo anders wohnen wollen, weil mich die Stadt so inspiriert."