Und wenn er mit einem Film nur einen Menschen erreiche, "dann hat sich alle Arbeit gelohnt", sagte der 52-Jährige nach der nordamerikanischen Premiere seines Filmes "The Shape of Water" am späten Montagabend (Ortszeit) beim 42. Toronto International Film Festival (TIFF).

Del Toros märchenhafter Fantasyfilm wurde am Wochenende beim Festival von Venedig mit dem Goldenen Löwen als bester Film ausgezeichnet. Beim TIFF gilt der grösstenteils in Toronto gedrehte Film bereits als Publikumsfavorit. Ob die Besucher "The Shape of Water" zum diesjährigen Gewinner wählen, entscheidet sich am 17. September. Beim kanadischen Filmfest kürt anstatt einer Jury das Publikum den Sieger.