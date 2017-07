"Wir leben in einer Zeit, wo es so viele verrückte Looks und Stil-Strömungen gibt, da darf man, wenn man gute Beine hat, auch Shorts tragen", sagte der 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor der Berliner Fashion Week (4.-7. Juli).

"Ich finde, Shorts zu Blazer kann sehr gut aussehen - je nach Anlass oder Typ einfach, kombiniert mit Sneaker oder Pumps. Zum Sommer gehören einfach Shorts, deswegen gibt es kurze Beinkleider." Kretschmer hat eine eigene Mode- und Livinglinie. Seit 2012 moderiert er die Sendung "Shopping Queen" beim Sender Vox.