"Hena hat dieses Funkeln in den Augen, das nur junge Väter haben", sagte Gitarrist Leo Leoni in der "Schweizer Illustrierte". Er selber hat zwar viel Erfahrung als Stiefvater, aber wie alle anderen Bandkollegen hatte auch er nie eigene Kinder. Dass er Melodie nun aufwachsen sehen könne, findet er "super". "Ich kann sie geniessen, aber für mich ändert sich nichts: Ich schlafe die Nacht durch und muss keine Windeln wechseln", so der 51-Jährige.

Hena Habegger dagegen lässt seit der Geburt seiner Tochter nicht nur das gelegentliche Feierabendbier nach der Bandprobe sausen, der 49-Jährige kümmert sich auch an drei Tagen pro Woche um das Baby. Was Frontmann Nic Maeder gewissermassen inspiriert. "Ich wollte schon immer Kinder, und ich möchte immer noch sehr gern welche", so der 45-Jährige. "Ich denke, wenn man sich richtig organisiert, ist vieles möglich."