Mit Blick auf ihre aktuelle Filmpartnerin, US-Comedystar Amy Schumer, fügte die 71-Jährige im Gespräch mit dem Magazin "Donna" hinzu: "Ich weiss, dass Amy mit ihrer Art Männer einschüchtert, obwohl Powerfrauen heute eigentlich normal sein sollten."

"Zu meiner Zeit ist man als Frau besser nicht so entschieden aufgetreten", sagte Hawn, die ab Mitte Juni an der Seite der 36-jährigen Schumer in dem Streifen "Snatched" in den Schweizer Kinos zu sehen sein wird. "Das hätte diese ganzen alten Männer im Filmbetrieb alarmiert."

Schumer und Hawn äusserten sich in dem Magazin auch dazu, wie unnachgiebig Hollywood mit Schauspielerinnen wegen ihres Aussehens umgeht. "Wenn ich Karikaturen von mir sehe, in denen ich aussehe wie ein Rugbyspieler, versetzt mir das einen Stich", sagte Schumer. Auch Hawn befand: "Der Ton ist scharf geworden, das macht mir Angst - da draussen ist so eine Wut."