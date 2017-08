Das berichtete am Donnerstag "blick.ch" unter Berufung auf das US-Filmblatt "Variety". Gerade kämpfen sich die Figuren der beliebten Fantasy-Saga dem Final der siebten Staffel entgegen. Der Pay-TV-Sender HBO lässt es seinen Hauptdarstellern Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) und Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) dabei offenbar an Nichts fehlen.

Die Serie, die auf den "The Song of Ice and Fire"-Büchern von George R. R. Martin basiert, endet voraussichtlich mit der achten Staffel. Am kommenden Montag zeigt HBO die letzte Episode der siebten Staffel.