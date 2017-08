"Damals habe man gesagt: "Das, was du jetzt machst, entscheidet über dein zukünftiges Leben", sagte der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Solche Gedanken gingen ihm auch durch den Kopf, wenn ein neues Album von ihm erscheine.

Entsprechend setzt sich der Musiker nach eigenen Angaben selber unter Druck: "Vielleicht macht mich das auch innerlich wahnsinnig, weil ich versuche, jedes Mal - so gefühlt - die Mona Lisa zu malen." Casper tritt am 3. November in der Zürcher Samsung Hall auf. Sein neues Album "Lang Lebe Der Tod" erscheint am Freitag, 1. September.