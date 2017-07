Der Monarch wird am Freitag 65, und Schildkröten sind in Thailand ein Sinnbild für ein langes Leben. "Wenn wir die Schildkröten freilassen, trägt das dazu bei, dass auch Seine Majestät ein langes Leben haben wird", sagte der am Programm der Marine zum Schutz von Schildkröten beteiligte Offizier Eagarat Promlumpug.

Die Zahl der Schildkröten war ebenfalls von symbolischer Bedeutung: Die "66" - ein Jahr mehr als das des Geburtstagskinds - gilt als Glücksbringer.

Im Zuge des Schutzprogramms sammelt das Marinezentrum, das zum Flottenstützpunkt Sattahip in der östlichen Provinz Chon Buri gehört, jährlich tausende Schildkröteneier, zieht die geschlüpften Reptilien auf und lässt sie später in den Golf von Thailand schwimmen.