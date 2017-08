Demnach beantragt sie gemeinsames Sorgerecht für die beiden Söhne des Paares (13 und 9 Jahre alt) und fordert Unterhaltszahlungen. Phoenix und Affleck hatten bereits im März 2016 ihre Trennung nach damals neun Jahren Ehe verkündet. Man sei weiterhin befreundet, hiess es damals in einem Statement.

Die Geschwister der Hollywood-Stars Ben Affleck und Joaquin Phoenix hatten im Juni 2006 geheiratet. Bei der 89. Oscar-Verleihung im Februar hatte Affleck den Preis als bester Hauptdarsteller für das Drama "Manchester by the Sea" gewonnen. Darin spielt er einen traumatisierten Mann, der nach dem Tod seines Bruders in seine Heimatstadt zurückkehrt.