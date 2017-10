Vor rund drei Monaten hat ein Gericht in London Konkurs über Boris Becker verhängt. Nun wird bekannt: Der Schuldenberg des Ex-Tennis-Stars soll noch viel grösser sein als bisher angenommen. Wie «Stern» berichtet, meldeten Gläubiger inzwischen Forderungen in Höhe von über 61 Millionen Euro (umgerechnet fast 70 Millionen Franken) bei der Insolvenzverwaltung in London an. Diese Angaben stammen von Ermittlern des Londoner Finanzdienstleisters Smith & Williamson.

Der einstige Metro-Manager und Investor Hans-Dieter Cleven allein soll eine Summe von umgerechnet 38,4 Millionen Euro einfordern. Ob alle Forderungen in der genannten Höhe durch die Insolvenzverwaltung anerkannt werden, ist gemäss der Zeitung noch offen.

Das Auktionshaus Wyles Hardy & Co. sei damit beauftragt worden, sein Hab und Gut zu schätzen und anschliessend zu versteigern. Was Becker besonders hart treffen könnte: Auch seine gewonnenen Pokale zählen zu den betreffenden Gegenständen, wie «Bunte» schreibt.