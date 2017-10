Es sei ein "unbeschreiblich schöner Moment" gewesen, als die Jury den Golden Buzzer - das Ticket in den Final - gedrückt habe, sagte Fischer zu "SonntagsBlick". Vor seinem Auftritt sei er ruhig gewesen, doch als er vor der Jury gestanden sei, habe sein Herz "wie wild" zu schlagen begonnen.

Fischer trat vor gut zwei Jahren nach gesundheitlichen Problemen als Profisportler zurück und sorgt seither auf der Showbühne für Furore. Im Sommer stand er im Musical "Cats" auf der Bühne der Thunerseespiele.

In der zehnten Staffel der RTL-Castingshow "Das Supertalent" kommen nicht alle Schweizer so gut an wie Fischer. Jet-Set-Lady Irina Beller wollte in der Sendung zeigen, dass sie Champagner-Marken an ihrem Geschmack erkennt. Allerdings misslang der Zürcherin ihre Darbietung, worauf sie von der Jury um Dieter Bohlen nur Hohn erntete.