"Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Ich liebe alle Homos und Lesben", liess sich der Autor des Bestsellers "Erinnerungen an die Zukunft" (1968) von "20 Minuten online" zitieren. "Ich wollte niemandem damit an den Karren fahren". Er habe nun mal in der Schule gelernt: "Norm ist das, was die Mehrheit ist", deshalb habe er Heterosexuelle als "Normale" bezeichnet.

Von Däniken, der die These vertritt, Aliens hätten in der Frühzeit der Menschheit die Erde besucht und die menschliche Zivilisation massgeblich vorangebracht, wurde nach seinem diskriminierenden Tweet von Usern kräftig gehänselt. "Mit 'Normale' meinen Sie Leute, die glauben, die menschliche Intelligenz sei entstanden, weil Ausserirdische Sex mit Affen hatten?", lautete ein Kommentar.

"Gibt es eigentlich schwule Aliens? Weiss man dazu schon was?", fragte ein User. Ein anderer konstatierte trocken: "Ausserirdisch schlechter Tweet".