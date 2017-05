Bei dem anschliessenden Gelächter habe er sich geschworen, nie mehr im Leben auf einer Theaterbühne zu stehen - schon gar nicht mit dem "fucking Schneewittchen". Nicht zuletzt wegen diesem Erlebnis verabschiedet er sich im Song "Zwärg" auf dem aktuellen Album "Endosaurusrex" von ihr.

"Ich bin traumatisiert von diesem damned Schneewittchen", sagte der 61-Jährige in der Sendung "Ufdräääiht" bei Radio Canal 3. Er habe die Zwergenrolle damals nur angenommen, weil er "auf das Schneewittchen abgefahren" sei. Der Prinz, "so ein kleiner, dürrer Siech", war sein Hauptfeind. Und die Schadenfreude darüber, dass dieser so "doofe Strümpfe tragen musste", entsprechend gross.