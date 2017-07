"Mich interessiert die Komplexität, der Widerspruch, das menschliche Element", sagte der Filmstar ("Batman Begins") der Nachrichtenagentur dpa. "Können wir uns mit ihm identifizieren? Können wir trotzdem Sympathie für ihn empfinden? Das ist es, was mich interessiert."

In Christopher Nolans Kriegsepos "Dunkirk" spielt er einen britischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der schwer traumatisiert ist. Murphy sagte, dass das Thema für ihn nicht neu sei. "Meine Figur in der TV-Serie "Peaky Blinders" leidet auch an einem Kriegstrauma - aus dem Ersten Weltkrieg. Deshalb hab ich dazu schon vorher viel recherchiert."