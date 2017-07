Teigen hatte Trump schon lange vor seiner Kandidatur als Präsident mit Tweets kritisiert. Nun brachte einer das Fass zum Überlaufen, wie "gala.de" am Mittwoch berichtete. Trump hatte sich via Twitter über fehlende Unterstützung der republikanischen Abgeordneten beschwert, darauf antwortete Teigen: "lol no one likes you" ("Niemand mag dich").

Im Februar hatte Trump im Zusammenhang mit dem Einreisestopp für Menschen aus verschiedenen muslimischen Ländern bei Twitter geschrieben, man müsse "das Böse aus dem Land halten". Daraufhin fragte Teigen via Twitter, wann sie Trump das Taxi für die Ausreise bestellen solle.