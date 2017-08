3+ will aus der Miss-Wahl wieder ein grosses TV-Ereignis machen. Geplant sind drei Casting-Sendungen, in denen die Kandidatinnen auf ihrem Weg begleitet werden, sowie die Live-Übertragung der Wahl, wie der Sender am Montag der Nachrichtenagentur sda mitteilte. Wann die Sendungen ausgestrahlt werden, steht aber noch nicht fest.

Sie war die letzte gewählte Miss Schweiz: