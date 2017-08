In ihren Gesprächen mit ihm und späteren Fernsehinterviews habe Diana keinen Zweifel daran gelassen, dass sie den Thronfolger für ungeeignet hielt, sagte Dianas Biograf Andrew Morton in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Diana sei immer der Ansicht gewesen, dass ihr ältester Sohn William "die Rolle des künftigen Königs" von Königin Elizabeth II. übernehmen solle, sagte Morton in London. Auch die Mehrheit der britischen Bevölkerung sähe es heute lieber, "dass die Krone direkt an Prinz William statt an Prinz Charles geht".

"Das wird nicht passieren, aber so empfindet die Öffentlichkeit - und das ist in Teilen eine öffentliche Empfindung, die durch Dianas Leben beeinflusst wurde", hob Morton hervor. Er hatte 1992 die Biografie "Diana: Ihre wahre Geschichte in ihren eigenen Worten" veröffentlicht.