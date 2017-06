Moderator Jimmy Fallon zeigte in der "Tonight Show" ein Foto der Schauspielerin mit einer klaffenden Zahnlücke.

Sie führe den Verlust ihrer Vorderzähne auf Stress zurück, erzählte die dreifache Mutter dem Moderator. Nach Herzerkrankungen gehöre Stress wahrscheinlich zu den grössten "Killern" in Amerika, betonte Moore. Die Zähne seien ihr mit einem Jahr Abstand ausgefallen, erklärte die Schauspielerin dem Promiportal "Pagesix.com".

An der Seite von Scarlett Johansson und Zoë Kravitz ist Moore Ende Juni in der Komödie "Rough Night" in den Deutschschweizer Kinos zu sehen.