Anlass für das Geständnis war ein Podiumsgespräch über das Spin-off von "The Big Bag Theory", "Young Sheldon". In der CBS-Sitcom wird Parsons als erwachsener Sheldon aus seinem Leben als neunjähriges Genie - gespielt von Iain Armitage - erzählen.

"Wir haben jetzt mehr gemeinsam, als wenn wir das gleiche Alter hätten", sagte der 44-Jährige gemäss "USA Today" über seine jüngere Ausgabe. "Ich war mit neun nicht so erwachsen. Iain ist kontrollierter, als ich es damals war." Armitage war bereits in der Serie "Big Little Lies" aufgetreten.