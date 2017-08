"Aber ja! Frauen können alles tun", sagte die 42-Jährige der "Ostschweiz am Sonntag". Sehr weit geht Theron bereits in ihrer neuesten Rolle als knallharte britische Agentin im Thriller "Atomic Blonde", der am 24. August in den Deutschschweizer Kinos anläuft. Der Film wage ein Experiment, so Theron. Die Frage beim Drehbuchschreiben lautete: "Wie wäre es, eine dominante Frauenfigur in eine Welt zu pflanzen, die seit Ewigkeiten eine Männerdomäne war?"

Das sei nicht einfach, betont sie. "Wenn man eine Frau in einer solchen Rolle zeigt, muss man sich normalerweise dafür rechtfertigen, dass sie sich auf diese Weise verhält." Sie aber wollte eine Figur entwickeln, die sich für nichts entschuldigt. Sie sei stolz darauf, dass ihr das gelungen sei. "Frauen werden das zu schätzen wissen. Ich hoffe, dieser Film wird sie bestärken."