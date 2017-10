Überhaupt liegen ihr Kochen und Essen sehr am Herzen, wie sie dem "Tages-Anzeiger" vom Montag verrät. "Mein Kühlschrank ist immer voll." Nicht so ihre Stimme. "Ich würde gerne schön singen können." Dieses Talent fehle ihr aber, gibt sie zu.

Musikalisch ist Galladé aber schon. Jedenfalls tanzt sie gern, zum Beispiel mit ihrer Tochter "in der Stube rum". Kinder liebt sie ohnehin. Sie sind ihr "das Wertvollste und allerschönste Glück". Sie seien sogar der Grund ihres politischen Engagements, betont die 44-jährige Winterthurerin. "So wie sie heute aufwachsen, so sieht die Welt von morgen aus."