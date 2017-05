Bei der ersten Probe für den Gesangswettbewerb, der kommende Woche in Kiew über die Bühne geht, zeigte sich Timebelle-Sängerin Miruna Manescu in einem rauschenden, gelben Kleid. Das Outfit inspirierte den Reporter der britischen Gratiszeitung "Metro" zu folgendem Kommentar, wie "20 Minuten" am Freitag berichtete: "Sofort kamen Vergleiche mit einer ziemlich berühmten Figur aus der 'Sesamstrasse' auf." Gemeint hatte der Reporter den gelben Riesenvogel Bibo (Big Bird).

Timebelle hätten also gute Chancen auf den Barbara-Dex-Award, spekuliert "Metro". Eine zweifelhafte Ehre, denn der Preis für den am schlechtesten gekleideten Teilnehmer wurde 1997 gegründet, nachdem die Belgierin Barbara Dex mit einem sehr unvorteilhaften Outfit aufgetreten war. Die Auszeichnung ging in früheren Jahren etwa an Guildo Horn (1998) oder an t.A.T.u. (2003).