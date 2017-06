Der 53-jährige Schauspieler stand in einem braunen Anzug mit Krawatte vor einer roten Weltkarte und gab mit gespieltem Ernst seine Vorhersage ab. "In dieser Region wird es wärmer werden", sagt er und zeigt erst auf Afrika, dann auf die gegenüberliegende Seite der Karte. Auf die Frage des Moderators nach der Zukunft, meinte Pitt: "Es gibt keine Zukunft."

Brad Pitt ist schon lange als Trump-Kritiker und Umweltaktivist bekannt. Mit seiner 2007 gegründeten Organisation "Make It Right" unterstützt er einen umweltfreundlichen Wiederaufbau der vom Hurrikan "Katrina" zerstörten Stadt New Orleans.