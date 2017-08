Wie das Kreuzfahrtunternehmen Royal-Carribean International dem "Time Magazine" mitteilte, werde die 66-Jährige "internationale First Lady des Rock" kurz vor der Sonnenfinsternis gemeinsam mit der amerikanischen Popband DNCE ein Sonderkonzert an einem der Aussenpools auf dem Schiff geben.

Im Durchschnitt gibt es alle anderthalb Jahre eine Sonnenfinsternis irgendwo auf der Welt - üblicherweise flammt immer dann das Interesse an Tylers berühmter Ballade aus dem Jahr 1983 erneut auf. Vier Tage vor der Sonnenfinsternis hatte der Song auf Youtube am Freitag mehr als 303 Millionen Klicks.

Die totale Sonnenfinsternis beginnt am Montag über dem Pazifik, anschliessend rast der nur gut 100 Kilometer breite kegelförmige Mondschatten vom US-Bundesstaat Oregon an der Westküste einmal quer durch die USA bis nach South Carolina an der Ostküste. Die Sonnenfinsternis wird in weiten Teilen der USA zu sehen sein. Ein vergleichbares Himmelsspektakel gab es in dem Land zuletzt 1918.