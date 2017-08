Auch in Sachen Outfit präsentiert sich der 65-Jährige kurz vor Veröffentlichung der neuen Platte wie ein wahrer Rock'n'Roller. In Jeans, schwarzer Lederjacke und Elvis-Pose zeigt er sich auf Bildern, im langen schwarzen Mantel schreitet er durch das Video zum Song "Fly High". Bo - "nicht Beau" - Katzman hatte nach eigenen Angaben Sehnsucht nach seinen musikalischen Anfängen.

Entsprechend erwähnt er in seinen Freundebuch-Einträgen nicht den Gospelchor, den er über 20 Jahre geleitet hatte, sondern "meine Band". Dass er sie als die beste Band betitelt, ist dem Basler Sänger dann aber doch nicht so recht. In Klammern entschuldigt er sich mit einem "Sorry Flöru und Ritschi" bei seinen Musikerkollegen Florian Ast und Ritschi.