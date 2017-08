Wie auf Fan-Fotos in sozialen Netzwerken zu sehen war, prangerte das Emblem an der Vorder- und Rückseite seines Anzugs. Joel, der sich selten öffentlich zu politischen Themen äussert, gab dazu am Montagabend keinen Kommentar ab.

Joel wurde in New York geboren und stammt aus einer jüdischen Familie. Sein Vater war ebenfalls Pianist und floh vor den Nazis aus Deutschland. Andere Verwandte wurden während des Holocaust ermordet.

Joels Tochter Alexa Ray Joel schrieb bei Instagram, ihr Vater sei ein "stolzer jüdischer New Yorker durch und durch". In einem früheren Beitrag hatte sie sich entsetzt über die Reaktionen von US-Präsident Donald Trump auf die Ereignisse in Charlottesville gezeigt.

Trump hatte von "Gewalt auf vielen Seiten" sowie von "sehr guten Leuten" auf beiden Seiten gesprochen. Er stellte damit nach Ansicht seiner Kritiker die Gegendemonstranten auf eine Stufe mit den Rechtsextremisten.