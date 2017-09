Begleitet wird der 63-Jährige von US-Regisseur und Autor Jared Moshé. Schon letztes Jahr war Pullman an einem Schweizer Filmfestival zu Gast. Am Locarno Filmfestival erhielt er einen Excellence Award überreicht.

In "The Ballad of Lefty Brown" spielt der Theater- und Filmschauspieler ("Lost Highway", "While You Were Sleeping") den loyalen, mürrischen und selten ernst genommenen Lefty Brown, der sein Leben lang im Schatten der Westernlegende Eddie Johnson stand. Als letzterer zum Senator von Montana gewählt wird, soll Lefty Brown die Führung seiner Ranch übernehmen.

Das 13. Zurich Film Festival dauert vom 28. September bis am 8. Oktober.