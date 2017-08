Neben Meserau nannte Cosby am Montag in einem Tweet auch die Anwälte Kathleen Bliss und Sam Silver.

Der erste Strafprozess gegen Cosby wegen sexueller Nötigung war am 17. Juni in Norristown im Bundesstaat Pennsylvania gescheitert, weil sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten. Das Gericht setzte einen Folgeprozess für den 6. November an. Cosby ist angeklagt, im Jahr 2004 eine Frau missbraucht zu haben. Nach seiner Darstellung war der Sex mit der Klägerin Andrea Constand einvernehmlich.

Mesereau (67) hat schon viele Prominente vertreten, darunter Box-Champion Mike Tyson und den wegen Mordes angeklagten Schauspieler Robert Blake. Der Harvard-Absolvent ist auch für seine Rechtshilfe für Minderheiten bekannt. In Südstaaten-Prozessen hat er mehrere afroamerikanische Angeklagte vor der Todeszelle bewahrt.

Dutzende Frauen werfen Cosby Sexualdelikte vor. Viele der mutmasslichen Übergriffe liegen bereits Jahrzehnte zurück und gelten deshalb als verjährt. Der Star der 80er-Jahre-Sitcom "Die Bill Cosby Show" (The Cosby Show) hat die Vorwürfe immer bestritten.

Notizblock

Internet

* [1] Cosby auf Twitter

* [2] Staatsanwaltschaft auf Twitter

* [3] Gerichtsverordnung

Orte

* [Gericht](Norristown, Pennsylvania, USA)

Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt

Kontakte

* Autorin: Barbara Munker (San Francisco),

* Redaktion: Gregor Tholl (Berlin), +49 30 2852 32292,

* Foto: Newsdesk, +49 30 2852 31515,

dpa mub xx n1 gth

1. http://dpaq.de/EBqRX 2. http://dpaq.de/V1XbW 3. http://dpaq.de/uZ0q5 4. mailto:Munker.Barbara@dpa.com 5. mailto:Panorama@dpa.com 6. mailto:foto@dpa.com