Der 31-Jährige würde zwar ganz sicher auch dann weiterschwingen, wenn er nicht siegen würde - ganz sicher bis zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug 2019. Doch "was dann ist, wird sich zeigen. Ich bin nicht der Typ, der sich mit mittleren Leistungen zufriedengibt".

Wenn er schwingt, dann will Sempach ganz vorne dabei sein. "Ist das plötzlich nicht mehr der Fall, höre ich auf. Das können Sie mir glauben", sagte er im Interview mit dem "Bündner Tagblatt". 2013 hat der Berner das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Burgdorf gewonnen. Ein Jahr danach siegte er auch beim Kilchberger Schwinget. Das Unspunnenfest wäre der dritte bedeutende Sieg in seiner Karriere.