Die 27-Jährige habe sich am Set mit kaum jemandem verstanden, schreibt "blick.ch" mit Berufung auf das US-Portal "Page Six". "Sie denkt, sie ist der Mega-Star, aber sie ist nur ein Model, das Leo gedatet hat", so der zitierte Insider. Rohrbach und Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio haben sich Anfang 2016 nach einer halbjährigen Beziehung getrennt.

Mit ihrem Management, bei dem auch Schauspieler wie Anne Hathaway und Channing Tatum unter Vertrag sind, habe sie sich ebenfalls zerstritten. Hollywood sei voll von komplizierten Stars, habe man damals gemunkelt. "Aber sie ist nicht auf dem Karriere-Level, auf dem sich die Leute damit abfinden müssen."